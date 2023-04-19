Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Bae ile Karşılıklı Büyükelçilikler Önümüzdeki Haftalarda Yeniden Açılacak

DOHA, 19 Nisan (Xinhua) -- Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) önümüzdeki haftalarda büyükelçiliklerini yeniden açmalarının beklendiğini bildirdi.

Söz konusu açıklamayı bakanlık sözcüsü Macid el-Ensari Salı günü düzenlenen haftalık basın brifinginde yaptı.

Büyükelçiliklerinin yeniden açılmasını kolaylaştırmak için çalışan teknik komitelerin toplantılarında olumlu ilerleme kaydedildiğini söyleyen el-Ensari, "Konu şu anda prosedürlere kalmış durumda ve büyükelçiliklerin haftalar içinde yeniden açılması bekleniyor" diye konuştu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır jeopolitik anlaşmazlıklar nedeniyle 2017'de Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmiş ve küçük Körfez ülkesine yaptırım ve abluka uygulamıştı.

2021'in Ocak ayında düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinde Suudi Arabistan ve diğer ülkeler krizi sona erdirmek için Katar ile ilişkilerini yeniden başlatmayı kabul etmişti.