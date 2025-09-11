Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya Sert Tepki

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'a yeniden saldırı düzenleyebilecekleri yönündeki tehdidini "pervasız" olarak nitelendirip, Netanyahu'nun hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun pervasız ve sorumsuz uygulamalarına son vermek ve hesap vermesini sağlamak için ortaklarımızla birlikte çalışacağız." ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu'nun Hamas ofisine ev sahipliği yapmasına ilişkin açıklamalarının Katar topraklarını vurmayı meşrulaştırmaya dönük "utanç verici ve tehlikeli girişimler" olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Hamas ofisine ev sahipliği yapılması, ABD ve İsrail'in talebiyle yürütülen arabuluculuk çabalarının bir parçasıdır." denildi.

Açıklamada, Hamas ofisinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan insani trajediler karşısında Filistinli siviller ve İsrailli esirlerin durumunun hafifletilmesine katkıda bulunan çok sayıda ateşkes ve esir takası sürecinde önemli rol oynadığı hatırlatıldı.

Müzakerelerin uluslararası destekle, ABD ve İsrail heyetlerinin katılımıyla resmi ve şeffaf şekilde yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, Netanyahu'nun Katar'ın Hamas heyetini "gizlice barındırdığı" yönündeki iddiası ise "tüm dünyada kınanan suçları meşrulaştırma çabası" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun El Kaide benzetmesine de tepki gösterilerek, "11 Eylül saldırılarının ardından uluslararası arabuluculuk yapılmamış, El Kaide ile müzakereler yürütülmemiştir. Bu yanlış kıyaslama, Netanyahu'nun hain politikalarını meşrulaştırma çabalarının bir başka örneğidir." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu'nun "uluslararası adalet tarafından aranan, giderek artan yaptırımlarla karşı karşıya kalan ve derinleşen bir tecrit yaşayan bir lider" olduğu hatırlatılan açıklamada, buna karşın, Katar'ın uluslararası alanda geniş dayanışmaya sahip olduğu ve devletlerin egemenliğine yönelen pervasız tehditlerin reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada, tüm bu girişimlere rağmen Katar'ın "bölgede ve dünyada güvenlik ve istikrar için güvenilir ve dürüst bir uluslararası ortak olarak rolünü sürdürmeye devam edeceği" ifade edildi.

Katar'ın "egemenliğini ve topraklarını savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağı ve statüsünü zayıflatmaya dönük her türlü girişime karşı koyacağı" da kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplum "Netanyahu'nun kışkırtıcı ve İslamofobik söylemlerini reddetmeye, arabuluculuk çabalarını baltalayan siyasi aldatma girişimlerine son vermeye ve barış çabalarını desteklemeye" davet edildi.