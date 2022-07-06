Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran'da
AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin gelişi İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılanması Heyetler arası görüşmeden detaylar İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın konuşması Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al...
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin gelişi
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılanması
Heyetler arası görüşmeden detaylar
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın konuşması
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin konuşması TAHRAN - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.
AA / Eisa Mohammadi - Güncel