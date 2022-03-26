Katar Dışişleri Bakanı, Kuveytli mevkidaşı ve Lübnan Başbakanı ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Katar Dışişleri Bakanı, Kuveytli mevkidaşı ve Lübnan Başbakanı ile görüştü

AA - Serdar Bıtmez - Güncel
 - Güncelleme:
Katar Dışişleri Bakanı, Kuveytli mevkidaşı ve Lübnan Başbakanı ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüştüğü belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüştüğü belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Doha'da Al Sani ile Mikati arasındaki toplantıda iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunları geliştirmenin yolları ele alındı.

Es-Sabah ile Al Sani görüşmesinde de ikili ilişkiler ve bu ilişkileri daha yüksek seviyeye çıkarma konuları masaya yatırıldı.

Mikati ve Sabah, bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan 20'ci Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'da bulunuyor.

AA / Serdar Bıtmez - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Lübnan, Katar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title