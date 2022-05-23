Katar Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşıyla ikili ilişkileri ele aldı - Haberler

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Katar Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşıyla ikili ilişkileri ele aldı

AA - Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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Katar Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşıyla ikili ilişkileri ele aldı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Al Sani, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinde son gelişmeler ve ortak çıkar konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Haberde başka detaya yer verilmedi.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Hüseyin Emir, Katar, İran, Güncel, Haberler

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