Katar Dışişleri Bakanı Gazze'deki insani ara için çalışmaları sürdürecek

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'de 'insani ara'nın yeniden başlaması için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Al Sani, KİK Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu ve Katar'ın Gazze'de kalıcı ateşkese varılması için tüm etkin ülkelerle çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'de "insani ara"nın yeniden başlaması için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, başkent Doha'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu.

KİK Dışişleri Bakanları toplantısının, İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği barbarca saldırılar devam ederken gerçekleştiğini vurgulayan Al Sani, Katar'ın, "insani ara"nın yeniden başlaması ve sonrasında da Gazze'de kalıcı ateşkese varılması için tüm etkin ülkelerle çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Al Sani, salı günü düzenlenmesi planlanan 44. KİK Zirvesi öncesinde gerçekleşen bakanlar toplantısında, üye ülkeler arasında birçok işbirliği konusunun ele alındığını aktardı.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de Katar'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra ortak işbirliği gerektiren meselelerin ele alındığını kaydetti.

43. KİK Zirvesi 9 Aralık 2022'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenmişti.