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Katar'dan Suriye Yaptırımlarının Kaldırılması Çağrısı

Katar'dan Suriye Yaptırımlarının Kaldırılması Çağrısı
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Katar Dışişleri Bakanlığı, Suriye'ye uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılması için yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini açıkladı. Bu çağrı, Katar'ın Şam'ı ziyaretinden sonra geldi ve iki ülke arasındaki 13 yıllık anlaşmazlığın sona erdiği değerlendirmesi yapıldı.

(ANKARA) - Katar, Suriye'ye uygulanan yaptırımların bir an önce kaldırılması çağrısı yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, "Suriye üzerindeki uluslararası yaptırımların kaldırılmasını hızlandırmak için yoğun çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yaptığı basın açıklamasında, "Suriye üzerindeki uluslararası yaptırımların kaldırılmasını hızlandırmak için yoğun çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz. Katar'ın tutumu nettir. Bu yaptırımlara yol açan unsurların artık mevcut olmadığı ve bu yaptırımlara yol açan unsurların eski rejimin işlediği suçlar olduğu göz önünde bulundurulduğunda yaptırımların bir an evvel kaldırılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Katar'ın bu çağrısı, Katarlı üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetin Şam'ı ziyaret etmesinden bir gün sonra yapıldı. Katar'ın Şam Büyükelçiliği, 22 Aralık Pazar günü yeniden açıldı. Bu, iki ülke arasındaki 13 yıllık anlaşmazlığın sona ermesi olarak değerlendirildi.

Doha hükümeti, Esad hükümetine karşı ayaklanan silahlı muhaliflerin ana destekçilerinden biriydi. Birçok Arap ülkesinin aksine Katar, Esad hükümetine karşı sert tavrını sürdürerek, Suriye ile ilişkilerini sınırlandırmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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