Katar'dan Suriye'deki depremzedeler için Beyaz Baretliler'e yardım Güncel Haberler Katar, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye'de, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerine destek verildiğini açıkladı. Katar, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye'de, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerine destek verildiğini açıkladı. Katar Kalkınma Fonundan yapılan yazılı açıklamada, Beyaz Baretliler'in depremden etkilenen Suriyelilere yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Fonun vereceği desteğin, depremzedelere hizmet veren ambulansların onarımı ve yakıt sağlanmasını, bölgede bozulan altyapının iyileştirilmesini kapsadığı belirtilen açıklamada, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına yardım edildiği aktarıldı. Açıklamada, Beyaz Baretliler'e gerekli lojistik desteğin de verileceği ifade edildi. "Acil yardım" çağrısı Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında, Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları da yer alıyor. Yaralılar, sağlık merkezlerine tedavi görüyor. Evleri yıkılan veya zarar gören binlerce depremzede, geceyi sokaklarda, camilerde veya derme çatma çadırlarda geçiriyor. Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerdeki yerel Beyaz Baretliler ve sivil toplum kuruluşları, "acil yardım" çağrısında bulunuyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Suriye Katar Güncel Haberler

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