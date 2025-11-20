Katar'dan Netanyahu'nun Suriye Ziyaretine Kınama

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'de İsrail ordusunun işgal ettiği bölgeye gitmesini kınayarak bunu, "Şam yönetiminin egemenliğine karşı açık bir saldırı, uluslararası hukukun net ihlali ve bölgesel güvenliğe karşı tehlikeli bir tehdit" olarak niteledi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail Başbakanı, bakanları ve yetkililerinin işgal altındaki Suriye topraklarına girmesi şiddetle" kınandı.

Açıklamada, "Bu ziyaret Suriye'nin egemenliğine karşı açık bir saldırı, uluslararası hukukun aleni ihlali ve bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir." ifadesi kullanıldı.

"İşgalci İsrail'in başta 1974'te Suriye ile imzalanan ateşkes anlaması olmak üzere uluslararası hukuka uyması ve Suriye topraklarına yönelik tekrar eden saldırılarını durdurması için uluslararası topluma harekete geçme" çağrısı yapılan açıklamada, bölgede gerilimin tırmanmasının ancak bu şekilde önleneceği aktarıldı.

Katar'ın, Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve Suriye halkının güvenlik ile istikrar taleplerini tam olarak desteklediği vurgulandı.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun Aralık 2024'ten bu yana İsrail işgalinin sürdüğü Suriye'deki tampon bölgeye gittiği ifade edilmişti.

Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de eşlik ettiği bildirilmişti.

Tel Aviv yönetimi, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettiği tampon bölgedeki Cebel eş-Şeyh Dağı'ndan (Hermon Dağı) çekilmeyeceğini duyurmuştu.