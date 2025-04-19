Katar'dan Mescid-i Aksa'ya Yönelik Provokasyonlara Kınama

Katar, aşırı sağcı İsrailli grupların işgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı havaya uçurma çağrısında bulunmasına ilişkin planlarını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, aşırı sağcı İsrailli grupların işgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı havaya uçurma ve yıkma yönündeki planlarının, Yahudi mabedi olduğu iddia edilen bir yapının inşası bahanesiyle hazırlandığına işaret edilerek, bu planların ciddi bir tahrik içerdiği ve bölgedeki şiddet sarmalını genişletme tehlikesi taşıdığı uyarısında bulunuldu.

Bu tür provokasyonların özellikle Gazze'de devam eden İsrail saldırılarının gölgesinde çok daha tehlikeli bir hal aldığı vurgulanan açıklamada, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünün korunmasının hayati önemde olduğunun altı çizilerek, İsrail'in işgal politikasına karşı uluslararası toplumun acil şekilde harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının uluslararası hukuka dayalı kalıcı çözümün temel şartı olduğu kaydedilerek, Katar'ın Filistin halkının haklı mücadelesine ve meşru taleplerine destek verdiği ifade edildi.

İsrail hükümeti, Mescid-i Aksa'daki mevcut statükoya sadık kaldığını iddia etse de, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi bu iddiayı reddediyor.

1967'deki işgal öncesine dayanan mevcut statükoya göre, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Mescid-i Aksa'nın tek yetkili kurumu ve ibadet yalnızca Müslümanlara ait.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından 14 Nisan'da yapılan açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller, kutsal mabedin tarihi, dini ve hukuki statüsüne karşı benzeri görülmemiş bir tehdit oluşturuyor" ifadelerine yer verilmişti.