Katar, Lübnan için yüz milyonlarca dolarlık kalkınma ve insani projeler paketini açıkladı

Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halif, Katar'ın Lübnan'da elektrik, eğitim ve sağlık alanlarını kapsayan, Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşüne destek içeren yüz milyonlarca dolarlık kalkınma ve insani projeleri hayata geçireceğini duyurdu.

Başkent Beyrut'ta resmi temaslarda bulunan Halifi, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam tarafından kabul edildi.

Başbakanlıktaki görüşmenin ardından Halifi ile Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, ortak basın toplantısı düzenledi.

Halifi, Katar'ın Lübnan'daki elektrik sektörüne destek amacıyla 40 milyon dolarlık hibe sağlayacağını, ayrıca sektöre yönelik 360 milyon dolarlık bir ekonomik proje yürüteceklerini belirterek, söz konusu projelerden yaklaşık 1,5 milyon abonenin yararlanacağını söyledi.

Eğitim alanında 185 öğrenciye 3 yıl süreyle burs verileceğini kaydeden Halifi, spor alanında da Lübnanlı gençlere yönelik destek programlarının başlatılacağını ifade etti.

Halifi, 2020 yılında Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada tamamen hasar gören Karantina Hastanesi'nin yeniden inşasına yönelik bir projenin de başlatılacağını açıkladı.

Katarlı Bakan, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği içinde, Lübnan'dan Suriye'ye gönüllü ve güvenli geri dönüşü desteklemeyi amaçlayan, 20 milyon dolarlık ve yaklaşık 100 bin kişiyi kapsayan bir projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Lübnan ordusuna verilen desteğin süreceğini vurgulayan Halifi, ülkenin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik çabalara destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını kınadıklarını dile getiren Halifi, bu saldırıların Lübnan'ın egemenliğine yönelik açık bir ihlal olduğunu vurguladı.

Halifi, Katar'ın Lübnan'a desteğinin "geçici bir taahhüt olmadığını", kardeşlik bağlarına dayalı bir ortaklık anlayışıyla sürdüğünü belirterek, ülkesinin Lübnan'ın istikrarının ve kurumlarının yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Katar'a teşekkür

Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri ise Lübnan ile Katar arasındaki ilişkilerin derinliğine işaret ederek, Katar'ın özellikle ülkenin zor bir süreçten geçtiği dönemlerde Lübnan'a farklı alanlarda sunduğu desteği takdirle karşıladıklarını söyledi.

Mitri, sağladığı destekler dolayısıyla Katar'a teşekkür etti.