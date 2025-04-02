Trump'ın tarihi konuşması başladı! ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi

Trump'ın tarihi konuşması başladı! Dünyaya vergi yağdırıyor
Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı! Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı

Maç sonuna damga vuran anlar! Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı
Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Dev derbinin galibi Cimbom
Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde ortalık karıştı! Dev derbide 4 kırmızı kart çıktı

Dev derbide ortalık fena karıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu

Katar'dan İsrail'in Mescid-i Aksa Baskınına Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, İsrail'in aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve Gazze'deki UNRWA kliniğine yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlattı.

Katar, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ve Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait kliniğin bombalanmasına tepki gösterdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırıyı ve ibadet edenlerin camiden kovulmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve beraberindeki İsrailliler, bu sabah sıkı güvenlik tedbirleri altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Uluslararası topluma sorumluluklarını üstlenme çağrısı yapan Katar, İsrail saldırılarına karşı hastaneler dahil silahsız siviller, BM ve insani yardım çalışanları için tamamen korunma sağlanmasını istedi.

İsrail ordusunun Gazze'de UNRWA ait kliniğe yaptığı saldırıya da tepki gösteren Katar, Filistin halkına ve kutsal mekanlara karşı yapılan saldırıların "şiddet sarmalının daha da genişleteceği" uyarısını yaptı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı klinikte 16'sı çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 22 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Murat Başoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.