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Katar'dan İsrail'in Kudüs Fonu'nu Kapatma Kararına Kınama

Katar'dan İsrail'in Kudüs Fonu'nu Kapatma Kararına Kınama
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Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kudüs Fonu ve Vakfı'nı kapatma kararını kınadı. Açıklamada, bu durumun Filistin halkına karşı yeni bir saldırı olarak değerlendirildiği ve uluslararası topluma da Filistin halkının yanında yer alma çağrısı yapıldığı belirtildi.

Katar, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Kudüs Fonu ve Vakfı'nı kapatma kararını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar, işgal devleti İsrail'in Kudüs Fonu ve Vakfı'nı kapatmasını, Filistin halkına ve ulusal kurumlarına karşı yeni bir tırmanış olarak değerlendirerek kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Kudüs'te sistematik Yahudileştirme politikalarına hız verdiğine dikkati çekilen açıklamada, bunun İsrail'in Filistinlilere yönelik "toplu soykırım savaşının" bir parçası olduğu uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma Filistin halkına karşı uluslararası hukuk çerçevesinde ahlaki sorumluluğunu üstlenme çağrısı yapıldı.

İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Kudüs Fonu ve Vakfı'nın Filistin yönetimiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar vermişti.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren Kudüs Fonu ve Vakfı'nın kapatılması emrini verdi." ifadesi kullanılmıştı.

Kudüs'ün geleceğini düşünen bir grup girişimci tarafından 2014'te kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan Kudüs Fonu ve Vakfı, Kudüs'ün sorunlarına çözüm arayışları üzerine çalışmalar yürütüyor.

Vakıf, Kudüs'teki Filistinlilerin direnişini desteklemeyi ve güçlendirmeyi, Filistin kimliğini korumayı ve çeşitli sektörlerde kalkınmanın sağlanmasını hedefliyor.

Kaynak: AA / Iyad Nabolsi - Güncel
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