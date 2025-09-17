Katar'dan İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Kınama

Katar, İsrail ordusunun Gazze kentine başlattığı kara saldırılarını "Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşının devamı" şeklinde niteleyerek kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki askeri saldırıların çapını genişletmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze kentini işgal etmek için başlattığı geniş çaplı kara saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası hukuku ihlal eden bu saldırılar, kardeş Filistin halkına karşı sürdürülen soykırım savaşının devamı niteliğindedir." ifadesi kullanıldı.

Tel Aviv yönetiminin bölgesel ve uluslararası güvenliği tehlikeye atan sistematik planlarıyla bölgesel barışı baltaladığı vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım savaşını barbarca sürdürdüğü, işgal altındaki Batı Şeria'da da yasa dışı yerleşim politikaları ve ırkçı eylemler gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail'in uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uymasını sağlamak için uluslararası dayanışmayla baskı oluşturulması gerektiği vurgulanırken, Katar'ın Filistin davasına ve halkına desteğinin kalıcı olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'ye kara saldırıları başlattığını duyurmuştu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirmişti.