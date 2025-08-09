Katar'dan İsrail'in Gazze Kararına Sert Tepki

Katar, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesi kararını kınayarak, bunun insani krizi derinleştirecek tehlikeli bir gelişme olduğunu açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adımın, bölgede istikrarsızlığı ve Gazze'de yaşanan acıları artıracağı, felaket boyutundaki insani krizi daha da derinleştirdiği ve kalıcı ateşkese ulaşma çabalarını baltalayacağı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in bu kararı uygulamasını engelleme çağrısında bulunularak, kararın uluslararası insan hakları ve BM kararlarının ihlali olduğu, gıda tedarikinin savaş aracı olarak kullanılmasının ve sivillerin aç bırakılmasının insanlık suçu olduğu vurgulandı.

İnsani yardımların Gazze'ye güvenli, sürekli ve engelsiz şekilde girişine izin verilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, Katar'ın Filistin davasına ve Filistin halkının meşru haklarına olan desteğini yinelendi; ayrıca, Filistin halkının kendi kaderini tayin etmesi ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulmasının gerekliliğine dikkati çekildi.