Haberler

Katar İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in uluslararası sularda müdahalesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı, müdahalenin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, aktivistlerin serbest bırakılmasını ve ablukanın kaldırılmasını talep etti.

Katar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahaleyi kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu müdahalenin Gazze Şeridi'ne yönelik haksız ablukanın sürdürülmesi ile uluslararası hukuk, insani değerler ve seyrüsefer güvenliğinin açık ihlali anlamına geldiği belirtildi.

İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü haksız uygulamaların yanı sıra Filistinlilerle dayanışma gösteren aktivistleri de hedef almasının, özellikle Gazze'deki insani krizi daha da ağırlaştıracağı ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma, "İsrail'i sınır kapılarını açmaya, yardımların girişine yönelik yasa dışı kısıtlamaları kaldırmaya ve Filistin halkına gerekli korumayı sağlamaya zorlamak için kararlı şekilde harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in filoya el koymasının ardından gözaltına aldığı aktivistlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması için gerektiğini yapması kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Cenk Eren'den çok tartışılacak 'çocuksuz uçuş' önerisi

Ünlü şarkıcıdan çok tartışılacak "çocuksuz uçuş" önerisi
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı

Burnumuzun dibine yerleştirmiştiler! Yunanistan geri adım attı
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı