Katar'dan Gazze'deki Ateşkes Müzakereleri Hakkında Önemli Açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinde Hamas'ın kabul ettiği önerinin İsrail'in daha önce onayladığıyla örtüştüğünü belirterek burada anlaşmaya varmak istemeyen tarafın İsrail olduğunu söyledi.

Ensari, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır arabuluculuğunda devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın kabul ettiği önerinin İsrail'in daha önce onayladığıyla örtüştüğünü belirten Ensari, "Cevap verme sırası İsrail'de. Ancak görünen o ki İsrail bir anlaşmaya varmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

Katar'ın Gazze'deki savaşın bir an önce son bulması için yürütülen tüm çabaları desteklediğini vurgulayan Ensari, "Çabalarımızı savaş bitene kadar sürdürmekte kararlıyız ve bu çerçevede gerçekleştirilen tüm girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Katar'ın Mısır ile birlikte arabuluculuk rolünü sürdürdüğünü kaydeden Ensari, görüşmelerin Kahire ya da Doha'da yapılmasının bir önemi olmadığını ve asıl önemli olanın ateşkese bir an önce ulaşmak olduğunu vurguladı.

İsrail tarafının basına yansıyan açıklamalarını ciddiye almadıklarının ve İsrail'in mevcut öneriye hala resmi bir yanıt vermediğinin altını çizen Ensari, "İsrail tarafından ne kabul ne ret ne de alternatif bir öneri sunuldu. İsrail'in bir an önce resmi bir yanıt vermesi gerekiyor." dedi.

İsrail'in sahadaki askeri operasyonlarını genişlettiğini kaydeden Ensari, bunun olumlu bir sonuca yol açmayacağını söyledi.

Ensari, "Görüşmelerde arabulucular arasında her gün iletişim sürüyor. Uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapmasının zorunlu olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." şeklinde konuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, sözlerini şöyle tamamladı:

" Gazze'de ateşkesin sağlanması için çabalarımız aralıksız sürüyor. Hedefimiz, mümkün olan en kısa sürede anlaşmayı duyurmak."

Hamas, ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili Mısır ve Katar'ın sunduğu öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili ise esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını almış olmalarına rağmen Tel Aviv'in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etmişti.

İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden The Times of Israel'e yapılan açıklamada da "şu aşamada" Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha ya da Kahire'ye heyet gönderilmesinin planlanmadığı belirtilmişti.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.