Katar'dan, Danimarka ve Batı'ya dini nefret suçuna caydırıcı önlemler almaları çağrısı

Katar, Danimarka ve Batılı hükümetleri İslamofobik söylemlerle mücadele etmek ve dini nefret suçu işleyenleri caydırmak için gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Katar, Danimarka ve Batılı hükümetleri İslamofobik söylemlerle mücadele etmek ve dini nefret suçu işleyenleri caydırmak için gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve İletişim Dairesi Müdürü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, başkent Doha'da bakanlığın çalışmalarıyla ilgili haftalık basın toplantısı düzenledi.

Haşimi, "Danimarka hükümetini ve Batılı hükümetleri İslamofobik söylemlerle mücadele etmek ve dini nefret suçlarının faillerini caydırmak için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz." dedi.

Ülkesinin, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırıyı kınadığını yineleyen Haşimi, ifade özgürlüğü bahanesiyle Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanmasına izin verilmesinin nefreti ve şiddeti körükleyeceği, barış içinde bir arada yaşama değerlerini tehdit edeceği ve iğrenç çifte standartları ortaya çıkaracağı uyarısında bulundu.

Haşimi, hoşgörü ve bir arada yaşama konusunda tarihi ve çağdaş uluslararası örneklerden yararlanma çağrısında bulundu.

Filistin meselesine de değinen Haşimi, Katar'ın, fanatik Yahudi yerleşimcilerin "İsrail polisinin koruması altında" işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadığını dile getirdi.

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimcilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik "provokatif baskınları", Filistin yönetiminin ve uluslararası toplumun tepkilerine rağmen devam ediyor.

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı

Danimarka'da 31 Mart'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı yapılmıştı.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli marjinal grup üyesi 5 kişi tarafından düzenlenen provokasyon, grubun Facebook hesabında canlı yayınlanmıştı.

Provokatörler, İslam'a hakaret içeren sloganlar atmış ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı gerçekleştirmişti.

Provokasyon sırasında herhangi bir şiddet olayı yaşanmazken Danimarka makamlarının, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ni önceden bilgilendirdiği ve gereken güvenlik önlemlerini aldığı belirtilmişti.

Danimarka'da 24 Mart'ta da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı yapılmıştı.