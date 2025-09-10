Katar'dan BM'ye Mektup: İsrail Saldırısını Kınadı

Katar, İsrail'in Doha'da Hamas'ın müzakere heyetine dün düzenlediği saldırıyla ilgili olarak, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine (BMGK) mektup gönderdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Şeyha Alya Ahmed bin Seyf Al Sani aracılığıyla, Antonio Guterres'e ve BMGK'nin eylül ayı dönem başkanlığını devralan Güney Kore Maslahatgüzarı Sangjin Kim'e gönderilen mektupta, mesajın BMGK üyeleriyle paylaşılması ve Konseyin resmi belgeleri arasında yayımlanması talep edildi.

Mektupta, saldırının en sert ifadelerle kınandığı, bunun tüm uluslararası hukuk ve teamüllerin açık bir ihlali olduğu ve Katarlıların ve ülkede bulunanların güvenliği ve emniyeti için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

İsrail'in sorumsuz davranışları ve bölgenin güvenliğini sürekli tehdit eden hareketlerine göz yumulmayacağı belirtilerek, Katar'ın güvenlik ve egemenliğini hedef alan bu eyleme karşı en yüksek seviyede soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.