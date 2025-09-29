Katar'da Yapay Zeka Etiği Konferansı

Katar'ın başkenti Doha'da, Katar İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ve Hamad Bin Halife Üniversitesi (HBKU) tarafından "yapay zeka etiği" başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.

Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Katar Vakfı (QF) Başkanı Şeyha Moza bint Nasır ve Katar Vakfı Başkan Yardımcısı Şeyha Hind bint Hamed Al Sani'nin yanı sıra Katarlı bakanlar, özel sektör temsilcileri ve uluslararası kurum liderleri katıldı.

Hamad Bin Halife Üniversitesi Rektörü Dr. Ahmed M. Hasnah, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, yapay zekanın artık hayatımızın her alanını dönüştürdüğünü belirterek, "Yapay zekaya karşı önyargıların artmasından temsildeki eksikliklere kadar karşılaştığımız etik zorluklar var. Dolayısıyla yapay zekanın etik gelişimine de yön vermek önemli bir adım olabilir" dedi.

Yapay zekanın, sağlık, şehir planlaması, güvenlik, eğitim, finans ve iş yaşamının geleceğine etkilerinin konuşulduğu konferansta, yapay zekanın hızlı yayılımının kültür, gelenek ve değerler üzerindeki etkileri ele alındı. Etik değerler üzerine kurulu bir yapay zekanın gerekliliğinden ve geleceğinden bahsedildi.

Akademisyenler, politika yapıcılar ve sektör temsilcilerinin, farklı ahlaki geleneklerin ışığında yapay zeka için kapsayıcı ve sorumlu etik çerçevelerin nasıl oluşturulabileceğini tartıştıkları konferansta, yapay zekaya yönelik hakim Batı merkezli söylemlerin ötesine geçilerek, kültürel çeşitliliği yansıtan etik değerlerin oluşturulması çağrısı yapıldı.