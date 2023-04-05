Katar'da Yabancı Yatırımcılar İçin İlk Dijital Platform Hizmete Girdi

DOHA, 5 Nisan (Xinhua) -- Katar Yatırım Teşvik Ajansı (IPA), Körfez ülkesindeki iş fırsatlarını keşfetmeye çalışan yabancı yatırımcılar için ilk dijital platformun Salı günü hizmete sokulduğunu açıkladı.

Platformu başlatan resmi kuruluş IPA'ya göre, Invest Qatar Gateway adlı çevrimiçi platform, yabancı yatırımcıların Katar'da hem kamu hem de özel sektörden iş ortakları aramalarına, ihale teklifleri almalarına ve ihaleye çıkmalarına olanak sağlıyor.

Yatırımcılar ayrıca, platform aracılığıyla destek almak için IPA'nın yatırımcı ilişkileri ekibiyle de iletişim kurabilecek.

Açıklamaya göre, IPA, yatırımcılara sosyal medya uygulamaları üzerinden de ülkeye varış yardımı, özelleştirilmiş bilgi paketleri ve aralıksız yardım sağlamak için "Access Qatar" platformunu bu yıl başlatmayı planlıyor.