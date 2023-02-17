Katar'da, Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Katar'ın başkenti Doha'daki Türk Okulu'nda, 6 Şubat 'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve hatim duası edildi.

Katar'ın başkenti Doha'daki Türk Okulu'nda, 6 Şubat 'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve hatim duası edildi.

Katar Türk Okulunda ikindi namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazına Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Azerbaycan'ın Doha Büyükelçisi Mahir Aliyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doha Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Güven'in yanı sıra çok sayıda kişi iştirak etti.

Büyükelçi Göksu, cenaze namazı sonrası yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "asrın felaketi" olarak nitelenen büyük bir doğal afet yaşadığını ve hala etkisinde olduğunu ancak halkın desteğiyle bunun üstesinden geleceğini kaydetti.

"Türk halkı, depremde gösterdiği dayanışmayla necip millet olma özelliğini göstermiştir." diyen Göksu, Türkiye'ye verdiği destekten ve sergilediği duruştan ötürü Katar'a teşekkürlerini sundu.

Namazın ardından indirilen hatimlerin bağışlanması için hatim duası edildi.

Göksu ile diğer katılımcılar daha sonra depremde yakınlarını kaybeden Türk vatandaşlarına taziyede bulundu.