Katar'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı

Katar'daki seçmenler Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Katar'daki seçmenler Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Seçmenler, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nde, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy vermeye başladı.

Katar'da toplam 10 bin 868 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gurbetçi vatandaşlarımızın ikamet ettikleri bölgelerde oy kullanarak ülkemizin siyasi hayatına katılımlarını önemsiyoruz." dedi.

1-7 Mayıs tarihleri arasında sandıkların seçmenlere açık olacağını ifade eden Büyükelçi Göksu, "Vatandaşlarımızın güvenli ve gönül rahatlığı içinde, en iyi koşullarda oy kullanabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldık." diye konuştu.

Katar'daki oy verme işlemi yerel saatle akşam 21.00'e kadar devam edecek.

Bu ülkedeki seçmenler, 7 Mayıs akşamına kadar oy kullanabilecek.