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Katar'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi, son günde sürüyor

Katar'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi, son günde sürüyor

Güncel Haberler

Katar'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemleri devam ediyor.

Katar'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemleri devam ediyor.

Ülkedeki Türk vatandaşları, oy verme işleminin son gününde, yerel saatle 09.00'dan itibaren Türk Büyükelçiliğine gelerek oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemine yoğun ilgi gösteren seçmenler, bugü yerel saatle 21.00'e kadar oyunu kullanabilecek.

Katar'da 1 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi bugün sona eriyor. Ülkede, 10 bin 868 kayıtlı Türk seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, 1 Mayıs'ta, "Vatandaşlarımızın güvenli ve gönül rahatlığı içinde, en iyi koşullarda oy kullanabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldık." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel

14 Mayıs Türkiye Katar Güncel Haberler

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