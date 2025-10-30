Katar'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla "29 Ekim Milli Gün Diplomatik Resepsiyonu" düzenlendi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona Katarlı üst düzey yetkililer, kordiplomatik temsilciler, askeri ataşeler, Türk iş insanları, kurum temsilcileri, elçilik çalışanları ve çok sayıda basın mensubu katılırken, elçilik konutu kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda, şehitler için saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı izletildi.

Büyükelçi Göksu, resepsiyonda yaptığı konuşmada, " Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşına girdi. Necip milletimiz kazandığı şanlı zaferlerle, sahip olduğu kültür ve medeniyetleriyle dünya tarihine yön vermiş bir millettir." dedi.

Göksu, girişimci ve insani dış politika anlayışıyla sahada ve masada varlık göstermeye devam eden Türkiye'nin ortaya koyduğu çok yönlü dış politika çerçevesinde bölgesel ve küresel bir aktör olarak ön plana çıkmasına da değindi.

Katar devletinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kayıtsız kalmayıp Türkiye ile birlikte büyük bir çaba sarf ettiğini söyleyen Göksu, "Gazze ve Filistin başta olmak üzere, pek çok kriz bölgesinde; arabuluculuk faaliyetlerimizle, diplomatik girişimlerimizle, insani yardımlarımızla akan kanı durdurmanın, yaraları sarmanın, kalıcı barışa giden yolu ardına kadar açmanın gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarihi ve turistik yöreleri ile ilgili görsellerin sergilendiği resepsiyonda davetliler ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılı" temasıyla hazırlanan tanıtım filmlerini izledi.

Türk musikisinden eserlerin konukların beğenisine sunulduğu resepsiyon, katılımcılara Türk mutfağından yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.