Katar'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

Katar'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ve Yunus Emre Enstitüsü Doha Koordinatörü Enver Gedik ile Türkçe eğitimlerini sürdüren yabancı öğrencilerin yanı sıra yemek bloggerları, sosyal medya fenomenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükelçi Göksu, açılış konuşmasında, Türk mutfağının dünya mutfakları arasındaki eşsiz konumuna dikkat çekerek, köklü tarihine ve eşsiz tatlarına vurgu yaptı.

YEE Doha Koordinatörü Enver Gedik ise Türk mutfağının tanıtımı kapsamında dünyanın birçok yerinde etkinliklerin düzenlendiğini söyleyerek, Türk mutfağını Katar'da tanıtmış olduklarından dolayı mutluluklarını dile getirdi.

Türk mutfak kültüründeki geleneksel pişirme teknikleri hakkında sunum yapılan programda konuklar, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında özenle hazırlanmış çeşitli Türk yemeklerini, tatlılarını ve içeceklerini deneme fırsatı buldu, tarifleri hakkında bilgi aldı.

Programda ayrıca, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı tanıtıldı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.