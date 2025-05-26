Katar'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ve Yunus Emre Enstitüsü Doha Koordinatörü Enver Gedik ile Türkçe eğitimlerini sürdüren yabancı öğrencilerin yanı sıra yemek bloggerları, sosyal medya fenomenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükelçi Göksu, açılış konuşmasında, Türk mutfağının dünya mutfakları arasındaki eşsiz konumuna dikkat çekerek, köklü tarihine ve eşsiz tatlarına vurgu yaptı.

YEE Doha Koordinatörü Enver Gedik ise Türk mutfağının tanıtımı kapsamında dünyanın birçok yerinde etkinliklerin düzenlendiğini söyleyerek, Türk mutfağını Katar'da tanıtmış olduklarından dolayı mutluluklarını dile getirdi.

Türk mutfak kültüründeki geleneksel pişirme teknikleri hakkında sunum yapılan programda konuklar, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında özenle hazırlanmış çeşitli Türk yemeklerini, tatlılarını ve içeceklerini deneme fırsatı buldu, tarifleri hakkında bilgi aldı.

Programda ayrıca, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı tanıtıldı.