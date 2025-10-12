Haberler

Katar'da Şarm eş-Şeyh Kazasında Hayatını Kaybeden Diplomatlar İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 Katar diplomatı için Doha'da cenaze töreni yapıldı. Törene Katarlı bakanlar ve ulusal güvenlik yetkilileri katıldı.

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Katar Emirlik Divanı üyesi 3 diplomat için başkent Doha'da cenaze töreni yapıldı.

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentindeki "Gazze'de ateşkes görüşmelerine" katılan ve trafik kazasında hayatını kaybeden diplomatlar Suud bin Samir Al Sani, Abdullah Ganim el-Hayyarin ve Hasan Cabir el-Cabir için Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Doha'nın bazı sokak ve caddeleri trafiğe kapatılırken özellikle cenaze töreninin yapıldığı caminin etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cenaze törenine, Katarlı bakanlar, Katar Emirlik Divanı üyesi diplomatlar ve ulusal güvenlik yetkilileri ile yerli ve yabancı çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan namazın ardından cenazeler Doha Kabristanlığına defnedildi.

Katar, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında Katar Emirlik Divanı mensubu 3 diplomatın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
İspanya, Arda Güler'i konuşuyor: Bulgar duvarını yıktı

Tüm ülke Arda'yı konuşuyor! Atılan manşetleri görmeniz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak

Yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak
İspanya, Arda Güler'i konuşuyor: Bulgar duvarını yıktı

Tüm ülke Arda'yı konuşuyor! Atılan manşetleri görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.