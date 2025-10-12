Katar'da Şarm eş-Şeyh Kazasında Hayatını Kaybeden Diplomatlar İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Katar Emirlik Divanı üyesi 3 diplomat için başkent Doha'da cenaze töreni yapıldı.

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentindeki "Gazze'de ateşkes görüşmelerine" katılan ve trafik kazasında hayatını kaybeden diplomatlar Suud bin Samir Al Sani, Abdullah Ganim el-Hayyarin ve Hasan Cabir el-Cabir için Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Doha'nın bazı sokak ve caddeleri trafiğe kapatılırken özellikle cenaze töreninin yapıldığı caminin etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cenaze törenine, Katarlı bakanlar, Katar Emirlik Divanı üyesi diplomatlar ve ulusal güvenlik yetkilileri ile yerli ve yabancı çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan namazın ardından cenazeler Doha Kabristanlığına defnedildi.

Katar, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında Katar Emirlik Divanı mensubu 3 diplomatın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.