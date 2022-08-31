Üye Girişi
Haberi Paylaş

Katar'da Kovid-19 nedeniyle getirilen kapalı alanlardaki maske zorunluluğu kaldırıldı

Güncel Haberler

Katar'da Kovid-19 nedeniyle getirilen kapalı alanlardaki maske zorunluluğu kaldırıldı

Katar, ülkede kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu kaldırdı.

Katar, ülkede kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu kaldırdı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Bakanlar Kurulu İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdullah es-Sulayti konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sulayti, Sağlık Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son gelişmeleri ele aldığı raporunun incelenmesinin ardından, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılmasına karar verildiğini kaydetti.

Sulayti, sağlık kuruluşları ile toplu taşımalar ve kapalı yerlerde bulunup işi gereği müşterilerle iletişim kurması gereken memur ve çalışanların bu kararın dışında tutulduğunu ifade etti.

Kararın yarından itibaren uygulamaya konulacağı aktarıldı.

Katar'da maske takma zorunluluğu mayıs ayında kaldırılmış, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 6 Temmuz'da yeniden getirilmişti.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel

Sağlık Bakanlığı Kabine Katar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title