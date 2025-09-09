Katar'da İsrail Saldırısı: Ölü ve Yaralılar Var

Katar, İsrail'in başkent Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısında ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doha'nın farklı bölgelerinde İsrail saldırıları sonucunda meydana gelen patlamaların, Hamas üyelerinden bazılarını hedef aldığı belirtildi.

İlk incelemelerde İç Güvenlik Kuvvetleri'nden Vekil Onbaşı Badr Saad Mohammed El-Humeidi El-Dosari'nin görev başındayken öldürüldüğü, güvenlik personeli arasında da çok sayıda yaralıların bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, patlamaların yaşandığı bölgede İç Güvenlik Kuvvetleri'ne bağlı uzman patlayıcı imha ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü, güvenlik taramasının devam ettiği ve saha prosedürlerinin planlara uygun şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Bakanlık, İç Güvenlik Kuvvetleri ile koordineli biçimde gelişmeleri yakından takip ettiklerini, vatandaşların ve bölgede yaşayanların güvenliğinin birincil öncelik olduğunu vurguladı. Ayrıca halka yalnızca resmi kaynaklardan bilgi edinmeleri çağrısı yapıldı.

Yetkililer, olayla ilgili yeni bilgilerin hazır oldukça paylaşılacağını kaydetti.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail basını, Halil el-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak ise Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söylemişti.