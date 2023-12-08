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Katar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

8 Aralık 2023 19:47 Son Güncelleme: 19:48 Abone Ol

Katar'ın başkenti Doha'da, İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi bahçesinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Filistin ve Katar bayrakları taşıyan grup, Hamas'a destek sloganları atarken, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını ve işgalini kınadı. Öğrencilerin yoğun katılım sağladığı gösteride yapılan konuşmaların ardından Gazze için bağış toplandı.