Katar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Katar'ın başkenti Doha'da, İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi bahçesinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Filistin ve Katar bayrakları taşıyan grup, Hamas'a destek sloganları atarken, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını ve işgalini kınadı. Öğrencilerin yoğun katılım sağladığı gösteride yapılan konuşmaların ardından Gazze için bağış toplandı.
Katar'da, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.
Katar'ın başkenti Doha'da, cuma namazının ardından İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisinin bahçesinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.
Filistin ve Katar bayrakları taşıyan gruptakiler, Hamas'a destek sloganları atarken, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını ve işgalini kınadı.
"Özgür Filistin" sloganları atan protestocular, "Gazze'nin yanındayız" ve "İsrail'in katliamını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.
Özellikle öğrencilerin yoğun katılım sağladığı gösteride yapılan konuşmaların ardından Gazze için bağış toplandı.