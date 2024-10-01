Katar'da İklim Değişikliği Diyaloğu Konferansı Başladı

Katar'ın başkenti Doha'da başlayan Katar Ulusal İklim Değişikliği Diyaloğu konferansında iklim değişikliğiyle mücadelede yol haritası konuşuldu.

Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Earthna Sürdürülebilir Gelecek Merkezi ve Katar Vakfı (Qatar Foundation) tarafından "Doğayı Korumak Sorumluluğumuz" ana temasıyla Katar Ulusal Kongre Merkezinde düzenlenen konferansta iklim değişikliğiyle mücadele konuşuldu.

Programa Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al Subai'nin yanı sıra diplomatlar, ilgili devlet kurumlarının uzmanları ile sanayi ve akademi dünyasından isimler katıldı.

Konferansta Katar'ın iklim uyum stratejileri, karbon yönetimi ve ekoturizm gibi konuların yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP 28) sonuçları ve kasım ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na (COP 29) yönelik yol haritası ele alındı.

İki gün sürecek konferansta, iklim değişikliği ile mücadelede kritik konulara ortak bir yanıt geliştirilmesi hedefleniyor.

Konferansta, Katar'ın Paris İklim Anlaşması'na bağlılığı; iklim uyum stratejileri, ekoturizm, doğa temelli çözümler ve karbon yönetimi üzerine yapılan tartışmalarla yeniden vurgulandı.

Katar'ın emisyonları azaltma ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapma konusundaki çalışmaları konuşuldu.

Konferansta ayrıca Katar ve diğer ülkelerden uzmanlar, yenilenebilir enerji projelerini finanse etmeye yönelik yenilikçi finansal araçlar ve kamu-özel sektör işbirliği olanaklarını ele aldı.

Tartışmalarda güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerjisinin Katar'ın uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejisi için hayati olduğu vurgulandı.

Earthna Sürdürülebilir Gelecek Merkezi Başkanı Justin Mundy, acil eylem çağrısında bulunarak, "Bir çözüme yavaşça geçme lüksümüz yok. İklim değişikliği hızlı ve kararlı adımlar gerektiriyor, bu geçiş sürecinde ara yakıtları da çözümün bir parçası olarak görmeliyiz." dedi.

Fuaye alanında ise öğrencilerin iklim değişikliği ile mücadeleye dikkati çekmek için hazırladıkları maket projeler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Katar, Orta Doğu'nun birçok ülkesi gibi, bu yıl da önceki rekorları kıran aşırı sıcaklıklarla mücadele ediyor. Bu bağlamda, Katar iklim değişikliğinin çevresel etkisini azaltmak amacıyla ileri teknolojiye büyük yatırımlar yapıyor. Hidrokarbon kullanımını azaltma, yeşil bina standartlarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir havacılık yakıtlarına geçiş gibi alanlarda önemli adımlar atıyor.

Katar, teknolojik ilerlemelerini kullanarak toplam maliyeti 467 milyon doları bulan Al Kharsaah Güneş Enerjisi Santrali gibi yenilikçi çözümler geliştiriyor. Bu tesis, ülkenin ilk büyük ölçekli güneş enerji santrali olarak öne çıkıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, 2024 yazının dünya genelinde "en sıcak yaz" olarak kayıtlara geçtiğini duyurmuştu.