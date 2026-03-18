Katar Enerji: Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulması sonrası büyük hasar oluştu

Katar Enerji, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füze saldırısıyla vurulduğunu duyurdu. Yangın çıktığı ve büyük hasar oluştuğu bildiriliyor, ancak can kaybı yaşanmadığı ifade ediliyor.

Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy), Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, bölgede yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu duyurdu.

Katar Enerji'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin bu akşam saatlerinde füze saldırılarına hedef olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonrası çıkan yangını kontrol altına almak için acil durum müdahale ekiplerinin derhal bölgeye sevk edildiği, saldırının ciddi hasara yol açtığı ifade edildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, Katar Enerji'nin mevcut bilgiler doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Semerci
