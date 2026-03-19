Katar, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangınların kontrol altına alındığını açıkladı

Katar, İran tarafından düzenlenen füze saldırılarından sonra Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Sivil savunma ekiplerinin yangınları tamamen kontrol altına aldığı ve emniyet tedbirlerinin sürdüğü belirtildi.

Katar İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin bölgedeki müdahalesine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki tüm yangınları "herhangi bir yaralanma olmadan tamamen kontrol altına aldığı" aktarıldı.

Bölgede "söndürme ve emniyete alma çalışmalarının devam ettiği" ifade edilen açıklamada, patlayıcı madde imha ekibinin de bölgede görev başında olduğu bilgisine yer verildi.

Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy) tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, bölgedeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin birçoğunun füze saldırılarına maruz kaldığı ve bu saldırılar sonucu çıkan yangınların tesislerde ciddi hasara yol açtığı kaydedilmişti.

Katar Enerji dün de Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, bölgede yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu açıklamış, İçişleri Bakanlığı da kısa süre sonra yangının kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
