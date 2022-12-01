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Katar'da çağdaş sanatın kalbi Mathaf Arap Modern Sanat Müzesi'nde atıyor

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Katar 365'in bu bölümünde, ülkenin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya bölgelerini kucaklayan Mathaf: Arap Modern Sanat Müzesi'ni ziyaret ediyor ve İslam Eserleri Müzesi'nden yepyeni iki müze planına, Katar'da sanatı bilinmeyen yönleriyle keşfediyoruz.

Katar 365'in bu bölümünde, ülkenin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya bölgelerini kucaklayan Mathaf: Arap Modern Sanat Müzesi'ni ziyaret ediyor ve İslam Eserleri Müzesi'nden yepyeni iki müze planına, Katar'da sanatı bilinmeyen yönleriyle keşfediyoruz.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Kuzey Afrika Orta Doğu Katar Güncel Haberler

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