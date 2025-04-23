Katar'da Anzak Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi

Katar'ın başkenti Doha'da Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla Anzak Günü anma töreni düzenlendi.

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı İngiltere'nin yanında savaşa giren Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu'nun Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardığı gün olan Anzak Günü anıldı.

Avustralya'nın Doha Büyükelçiliğince bir otelde düzenlenen anma etkinliğine Avustralya'nın Doha Büyükelçisi Shane Flanagan ve Yeni Zelanda'nın Abu Dabi Büyükelçisi Richard Kay ile Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ve diğer ülkelerin askeri ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Anma töreninde, harekat boyunca hayatını kaybeden Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri için saygı duruşu yapıldı.

Yerel dilde, hüzün müzikleri çalınan törende, Avustralya ve Yeni Zelanda askerinin cesaretleri, dayanıklılıkları ve yardımlaşmalarıyla Anzak efsanesini yarattıkları ifade edildi.

Avustralya'nın Doha Büyükelçisi Shane Flanagan, konuşmasında "Anzak Günü, bizden onların isimlerine sahip çıkmamızı istiyor." diye konuştu.

Flanagan; "Her yıl güneş doğduğunda ve battığında onları hatırlayacağımıza söz veriyoruz. Bugün kişisel, ulusal ve uluslararası çapta da bunu yapacağız. Onların tamamını hatırlayacağız. Türkiye'nin, milliyetlerine bakmaksızın asil ve şerefli bir şekilde askerlerin hatırasına bakmaya devam etmesinden teselli buluyoruz. Topraklarınızda ayak izlerimiz sonsuza dek birleşti. Halkımızın ve halkınızın şehit düşen savaşçıları, atalarınızın topraklarında birlikte yatıyor." ifadelerini kullandı.

Anzak Günü'nün önemini vurgulayan Yeni Zelanda'nın Abu Dabi Büyükelçisi Richard Kay ise, "Bugün, tüm Yeni Zelandalılar için kutsal bir gün. Geçmişte ve günümüzde değerlerimizi savunmak için canlarını feda eden askerlerimizi anmak ulusal bir görev." dedi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ise anma töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nın taraflar arasında kalıcı ve insani bir bağ oluşturduğunu vurgulayarak, savaşın acılarına rağmen ortak insani değerlerin önemine dikkat çekti.

1915 Çanakkale Savaşlarının, sadece bir askeri çatışma değil; aynı zamanda modern Türk, Avustralya ve Yeni Zelanda ulusal kimliklerinin şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Göksu, bu tarihi sürecin centilmenlerin savaşı olarak hatırlandığını ifade etti.

Konuşmasında savaş sırasında sergilenen insani değerleri hatırlatan Göksu, "1915 Gelibolu Savaşı, insanlık, cesaret ve merhametin olağanüstü bir şekilde sergilendiği bir savaştı." dedi.

Türk ve Anzak askerleri arasında yaşanan çatışmalara rağmen, savaş meydanında kurulan karşılıklı saygı ve anlayışın benzersiz bir bağ oluşturduğunu ifade eden Göksu, "Bu çatışma ortamında dahi kalpten gelen, kalıcı bir dostluk doğdu" ifadelerini kullandı.

Savaşların her zaman kaçınılması gereken büyük trajediler olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Göksu, "Ancak savaşlar kaçınılmaz hale gelirse, onurla, merhametle ve insanlığa saygıyla yapılmalıdır." diye konuştu.

Konuşmasında tüm annelerin evlat acısını aynı şekilde yaşadığını dile getiren Göksu, "Her anne, çocuğunu kaybetmenin aynı yürek parçalayan acısını yaşar, hangi tarafın annesi olduğuna bakılmaksızın her acı aynıdır" sözlerini kullandı.

Büyükelçi Göksu, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Anzak askerlerinin annelerine hitaben yazdığı mektuba atıfta bulunarak: "Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Sizler, Mehmetçikler ile yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır." ifadelerini kullandı.

Göksu'nun okuduğu mektup sırasında, törende hazır bulunanlar duygu dolu anlar yaşadı.

Konuşmaların ardından savaş öyküleri anlatıldı, yaşamını yitirenler için dua edildi.

Anma töreni, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının çalınması, saygı duruşu ve bayraklarının göndere çekilmesiyle sona erdi.

Anzaklar ve Anzak Günü

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzaklar, 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Orta Doğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı.

Anzak Günü, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.