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Katar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Katar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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Katar'ın başkenti Doha'daki Katar Türk Okulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Katar'ın başkenti Doha'daki Katar Türk Okulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Katar Türk Okulu ve Doha Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen törene, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun eşi Kübra Göksu, Milli Eğitim Bakanlığı Doha Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş, YEE Doha Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal ve Katar'daki Türk kurumlarının temsilcileri ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Milli Eğitim Bakanlığı Doha Eğitim Müşaviri Adaş, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, "Şehitlerimizin bize emaneti olan bu cumhuriyeti yaşatmak hepimizin en büyük sorumluluğudur." dedi.

YEE Doha Koordinatörü Uysal da günün önemini vurgulayarak "Ecdadımızdan bize miras kalan ve tarihten aldığımız bu güçle Cumhuriyetimizi korumak ve gelecek nesillere taşımak, geçmişimize duyduğumuz saygının ve yarınlara olan sorumluluğumuzun en güzel ifadesidir." diye konuştu.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu, gösterilerin sunulduğu törende "Yüzbaşı Faruk" isimli tiyatro gösterimi canlandırıldı. Tören sonunda katılımcılara Türk lokumu ikram edildi.

Başkent Doha'da 2016 yılında hizmet vermeye başlayan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Katar Türk Okulu, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği gözetiminde Türkiye ile aynı eğitim müfredatı ile faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel

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