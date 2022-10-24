Katar'da 2022 Dünya Kupası'nı keşfetmenin anahtarı 'Hayya' kart

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla ülkeye gelecek futbolseverlerin konforu için "Hayya" kart uygulamasını geliştirdi.

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla ülkeye gelecek futbolseverlerin konforu için "Hayya" kart uygulamasını geliştirdi.

20 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'nın yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.

Bu büyük organizasyon için son hazırlıklarını sürdüren Katar, yeni uygulamalar kapsamında "Hayya" adı verilen özel kimlik kartı taşıyanların ülkeye girişlerine izin verileceğini bildirdi.

Dünya Kupası maçlarını yerinde izlemek isteyenlere başarılı ve konforlu bir ev sahipliği yapabilmek için turnuvanın organizasyon komitesi "Hayya" kartı geliştirdi.

Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi aracılığıyla elde edilebilecek kart, aynı zamanda "Hayya platformu" veya akıllı telefonlarda "Hayya to Qatar 2022" uygulaması üzerinden dijital ortamda elektronik versiyonuyla da kullanılabilecek.

Akıllı kart

"Hayya" kartın çıkartılması ve kullanılması ise birtakım şartlara bağlı. Dünya Kupası maçlarını izlemek isteyen herkesin gerekli şartlara uygun olarak "Hayya portalı" üzerinden kart başvurusu yapması gerekiyor.

Komite tarafından yapılan uyarılar kapsamında, Dünya Kupası maçlarını yerinde izlemeyi düşünen tüm yerli ve yabancı taraftarlar, maç biletleri ile Katar ve stadyumlara giriş izni olarak hizmet veren "Hayya" kart için başvuru yapmak zorunda.

Birçok hizmet aynı kartta

"Hayya" kart ile Doha metrosu, halk otobüsleri, tramvaylar dahil olmak üzere birçok hizmetten faydalanılabilecek.

Bu kart, ayrıca turnuvadaki tüm bilet sahiplerini belirlemek ve onlara Katar'da bulundukları süre boyunca deneyimlerini artıracak ve zenginleştirecek hizmetler sunmak için de bir araç olarak kullanılabilecek.

Kartı alabilmek için gerekli şartlar

Karta sahip olabilmenin ön koşulu ise başvuruyu gönderirken geçerli bir maç biletinin veya bir maç bileti için geçerli bir başvuru numarasının bulunması.

Başvuruyu yapan kişinin ayrıca 18 yaşını doldurmuş olması ya da ebeveyni veya vasisinin onayı ile Katar'a gelmeden önce geçerli bir vizeyi almış olması gerekiyor.

"Hayya" karta sahip kişi, ülkede olduğu süre boyunca Katar'ın tüm yasalarına ve Uluslararası Futbol Federasyonu'nun düzenlemelerine uyma taahhüdünde bulunmuş olacak.

Dijital ortamda "Hayya" kart uygulamasını kullananların da geçerli bir bilet numarasına sahip olması ve ikamet yeri ile ilgili bilgilere ek olarak kişisel bilgilerini, pasaport veya kimlik kartının bir kopyasını cihazlarına yüklemesi gerekecek.

Katar'daki Yüksek Komite veya başka bir devlet kurumu, başvuru sahibinin "Hayya" kartı almak için uygunluk şartlarını karşılamadığına karar verirse söz konusu kişi bu kartı alamayacak.