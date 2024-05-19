Katar'da 19 Mayıs Gençlik Koşusu düzenlendi

Katar'ın başkenti Doha'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Gençlik Koşusu" düzenlendi.

Katar Kültür Köyü'nde düzenlenen koşuya Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığından Türk askerler, elçilik çalışanları, Türk iş insanları ve basın mensuplarının yanı sıra ülkede yaşayan Türk vatandaşları ile Katar Türk Okulundan öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Göksu'nun startını verdiği koşu, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Göksu, tüm katılımcılar ve misafirlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Göksu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlamına dikkati çekerek "19 Mayıs'ı özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize ne kadar iyi anlatırsak, Cumhuriyetimizin geleceğine dair güvenimiz ve inancımız da o kadar sağlam olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 saat süren koşunun ardından dereceye giren ilk 3 sporcuya madalya ve hediye takdim edildi.

Katılımcılara bugün için özel olarak hazırlanan şapka ve tişörtlerin hediye edildiği program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.