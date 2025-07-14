Katar'da 15 Temmuz paneli düzenlendi

Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz" paneli düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, YEE Doha Koordinatörü Enver Gedik, Hamad Bin Halife Üniversitesi İslam Araştırmaları Bölümü Dekanı Prof. Dr. Recep Şentürk, gazeteciler İhsan Aktaş ve Taha Hüseyin Karagöz, 15 Temmuz gazisi Abdulkadir Can ve şehit yakınları Mehmet İnci ve Abdullah Çağrı İbiş ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Göksu panelin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'nin demokrasisine ve milli birlik ve beraberliğine bir saldırı yapıldığının altını çizerek, "Bu karanlık gece Türk halkının göstermiş olduğu eşsiz iradesiyle ve kararlılığıyla atlatılmış oldu" dedi.

Prof. Dr. Şentürk ise konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişiminin yalnızca silahlı bir kalkışma olarak değil, Türkiye'nin demokratik meşruiyetini tehdit eden çok boyutlu bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

15 Temmuz gazisi Abdülkadir Can ise yaptığı konuşmada, "Bu milletin bir ferdi olarak gazilik makamına erişmekten dolayı gururluyum, gerekirse canımızı da vatanımız için vermeye hazırız. Allah milletimize bir daha böyle bir gece yaşatmasın." şeklinde konuştu.

Şehit yakını Abdullah Çağrı İbiş ise babasının o gece şehit olduğunu ve bunun gururunu ömrü boyunca yaşayacağını söyledi. İbiş, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Şehit Yakını Mehmet İnci ise kardeşinin o gece helikopterden açılan ateş ile şehit olduğunu ve bir şehit yakını ve bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Panelin ardından 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterimi yapıldı.

"Zaferin Adı Türkiye" adlı fotoğraf sergisi açıldı

Panel ile birlikte Doha Yunus Emre Enstitüsü tarafından, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin objektifinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasından çekilen ve Türk halkının darbe girişimine karşı sergilediği direniş ve mücadeleyi anlatan karelerin yer aldığı "Zaferin Adı Türkiye" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Açılan fotoğraf sergisi ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı.