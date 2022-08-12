Katar büyüyen moda endüstrisi ile tasarımcılar için merkez haline geldi
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Katar 365, ülkenin ilk moda okulundaki yepyeni yeteneklerden Doha'nın kalbindeki bir tasarım geliştirme merkezine kadar, gelecek neslin yenilikçi koleksiyonlarını ve Katar'ın bölgenin moda merkezi haline nasıl geldiğini keşfediyor.
Katar 365, ülkenin ilk moda okulundaki yepyeni yeteneklerden Doha'nın kalbindeki bir tasarım geliştirme merkezine kadar, gelecek neslin yenilikçi koleksiyonlarını ve Katar'ın bölgenin moda merkezi haline nasıl geldiğini keşfediyor.
DailyMotion.com / Güncel