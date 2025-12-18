Haberler

Katar Başbakanı Al Sani: İsrail'in Ateşkes İhlalleri Tüm Gazze Sürecini Tehlikeye Atıyor

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze ateşkesinin ihlallerinin anlaşmayı tehdit ettiğini belirterek acil ilerleme çağrısında bulundu. ABD ile yaptığı görüşmelerde insani yardım ve uluslararası istikrar gücü konularını ele aldı.

(ANKARA) - Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, " İsrail'in Gazze ateşkesini günlük olarak ihlal etmesinin tüm anlaşmayı tehdit ettiği" uyarısında bulunarak, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirecek anlaşmanın "bir sonraki aşamasına geçilmesi için acil ilerleme kaydedilmesi gerektiğini" söyledi.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, dün Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı. Başbakan, "gecikmelerin ve ateşkes ihlallerinin tüm süreci tehlikeye attığını ve arabulucuları zor durumda bıraktığını" vurguladı. "Kritik bir arabuluculuk rolü üstlendiklerini" söyleyen Al Sani, insani yardımların Gazze'ye koşulsuz ulaşması ve "anlaşmanın ikinci aşamasının derhal başlaması gerektiğini" belirtti.

Görüşmelere dair Katar basınına konuşan kaynaklar, "toplantılarda üç kritik konunun öne çıktığını" belirtti. Görüşülen konuların arasında "büyük çoğunluğu İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen ateşkes ihlallerinin durdurulması için İsrail üzerindeki baskının artırılmasının" yer aldığı belirtildi.

Görüşmelerde ayrıca, Endonezya ve Türk askerlerini de içermesi beklenen uluslararası bir istikrar gücünün oluşturulması ele alındı. Ancak İsrail, Türkiye'nin bu güce katılımına karşı çıkıyor. Katar tarafı ayrıca Washington'ı, "derinleşen insani kriz karşısında İsrail'e daha fazla yardım geçişine izin vermesi adına baskı yapmaya" çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, "yönetimin saldırının ateşkesi ihlal edip etmediğini incelediğini" söylerken; Amerikan basınına konuşan yetkililer, "Beyaz Saray'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert bir uyarı gönderdiğini ve anlaşmaya aracılık eden Başkan Trump'ın itibarını zedelememesi gerektiğini ilettiğini" bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
