Katar Başbakanı Mısır'a Gidiyor: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Müzakereleri Başlıyor

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik devam eden müzakerelere katılmak üzere yarın sabah Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine gideceği bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Mısır'daki müzakerelerin Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşeceğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin müzakerelere katılmak için yarın sabah Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine gideceğini ifade eden Ensari, Al Sani'nin toplantılara katılımının arabulucuların Gazze Şeridi'ndeki yıkıcı saldırıları sona erdirecek bir anlaşmaya ulaşma yönündeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.