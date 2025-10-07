Haberler

Katar Başbakanı Mısır'a Gidiyor: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Müzakereleri Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlamak amacıyla Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine yarın sabah giderek müzakerelere katılacak.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik devam eden müzakerelere katılmak üzere yarın sabah Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine gideceği bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Mısır'daki müzakerelerin Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşeceğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin müzakerelere katılmak için yarın sabah Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine gideceğini ifade eden Ensari, Al Sani'nin toplantılara katılımının arabulucuların Gazze Şeridi'ndeki yıkıcı saldırıları sona erdirecek bir anlaşmaya ulaşma yönündeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Asgari ücreti yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar

Özel'den iddialı asgari ücret çıkışı: Hükümet bu rakamı verecek
Avrupa'da özgürlük bu kadar! Küçücük çocuk gözleri kapatılarak gözaltına alındı

Avrupa'da özgürlük bu kadar! Küçücük çocuğa insanlık dışı müdahale
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.