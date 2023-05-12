Katar Başbakanı Al Sani, Taliban yönetiminin Başbakanı Ahund ile görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Taliban yetkilileri ile görüştü.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Taliban yetkilileri ile görüştü.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından üst düzey Katarlı heyetin ziyaret görüntülerini paylaştı.

Mücahid, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile Katar Devlet Güvenlik Birimi Başkanı Abdullah Muhammed el-Huleyfi'nin, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve diğer Taliban yetkilileri ile görüştüğünü duyurdu.

Taliban Sözcüsü'ne göre, görüşmede ikili ilişkileri güçlendirme, iki ülke arasındaki güveni artırma ile eğitim, sağlık ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmenin önemine vurgu yapıldı.

Mücahid, Ahund'un Katar'ın Afganistan'a yönelik gösterdiği iyi niyet ve işbirliği nedeniyle memnuniyetini dile getirdiğini ve ilişkilerin artırılması gerektiğini söylediğini aktardı.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayeti Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesiyle siyasi açıdan önem kazandı.

Kandahar halkı ağırlıkla, Taliban'ın da ana omurgasını oluşturan Peştunlardan oluşuyor. Üst düzey birçok Taliban yetkilisi de Kandaharlı ve halihazırda bu şehirde evleri bulunuyor.

Son olarak, Taliban Sözcüleri Zabihullah Mücahid ve Bilal Kerimi Kandahar'da çalışma ofisi açmıştı.

Katar, Taliban ile önceki Afganistan hükümeti arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmış ve Taliban ile ABD arasında 29 Şubat 2020'de imzalanan Doha Anlaşması'na giden süreçte önemli rol üstlenmişti.