Katar Başbakanı Al Sani, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Takip Ediyor

Güncelleme:
Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının karşılaştığı zorluklar hakkında bilgi verdi ve anlaşmanın sürdürülmesine odaklandıklarını belirtti.

Katar haber ajansı QNA'ya göre Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, New York'ta Katar'ın bölgesel ve uluslararası rolü ile Gazze Şeridi'nde saldırıların sona erdirilmesi için yaptığı arabuluculuk çabaları konusunda düzenlenen panelde konuştu.

Al Sani, "Dün Gazze'de ateşkesin karşı karşıya kaldığı zorlukları takip ettik ve anlaşmanın sürdürülmesini sağlamaya odaklanıyoruz." dedi.

Gazze'de ateşkese kolay varılamadığını söyleyen Al Sani, "Gazze'de ateşkese ulaşma yolunda birçok zorlukla karşılaştık ve yol hiç de kolay değildi." diye konuştu.

İsrail ordusu, dün, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine çok sayıda saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 52'si çocuk ve 23 kadın olmak üzere toplam 109 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes bugün yerel saatle 10.00'da (TSİ 11: 00) başlamıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
