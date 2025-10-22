Katar Başbakanı, ABD Temsilcisi ile Suriye Gelişmelerini Görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ile Katar ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iş birliği yolları ele alındı.

Taraflar ayrıca Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra Suriye'nin istikrarını desteklemeye yönelik ortak çabaların önemini vurguladı.