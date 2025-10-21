Katar Askerlerine Türkiye'den Eğitim Desteği
Milli Savunma Bakanlığı, 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldığını duyurdu. Eğitimle ilgili detaylar sosyal medyada paylaşıldı.
Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, eğitime ilişkin görüntülere yer verildi.
Paylaşımda, "Dostluk, eğitimle pekişiyor. 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız tarafından müşterek eğitim kapsamında Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel