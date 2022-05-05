Katar: Arap atlarının şampiyonluğa uzanan hikayesi - Haberler

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Katar: Arap atlarının şampiyonluğa uzanan hikayesi

DailyMotion.com - Güncel
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Atların, özellikle Arap atlarının Katar kültüründe önemli bir yeri var. Katar 365, güzellikleri ve dayanıklılıklarıyla bilinen atları yakından inceledi ve onlarla başarıya ulaşan binicilerle konuştu.

Atların, özellikle Arap atlarının Katar kültüründe önemli bir yeri var. Katar 365, güzellikleri ve dayanıklılıklarıyla bilinen atları yakından inceledi ve onlarla başarıya ulaşan binicilerle konuştu. Ayrıca geleceğin şampiyonlarının yetiştirildiği bir at eğitim merkezini ziyaret ettik.

DailyMotion.com / Güncel

Katar, Arap, Güncel, Haberler

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