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Katar, ABD-İran Nükleer Görüşmelerinin Yeniden Başlatılmasını Memnuniyetle Karşıladı

Katar, ABD-İran Nükleer Görüşmelerinin Yeniden Başlatılmasını Memnuniyetle Karşıladı
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Katar, Umman arabuluculuğunda ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması kararını memnuniyetle karşıladı. Katar Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel meseleleri görüştü.

Katar, Umman arabuluculuğunda ABD-İran (dördüncü tur nükleer görüşmeleri) müzakerelerinin yeniden başlatılması kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Doha'da İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Katarlı ve İranlı bakanların iki ülke arasındaki işbirliği ilişkilerini ve ilişkileri geliştirme fırsatlarını ele aldığı kaydedilen açıklamada, Bin Abdurrahman ve Erakçi, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelerin yanı sıra ortak öneme sahip çeşitli bölgesel ve uluslararası meseleleri de görüştüğü belirtildi.

Bin Abdurrahman'ın, Katar'ın, Umman arabuluculuğunda ABD ile İran arasında adil, kalıcı ve bağlayıcı bir anlaşmaya varılması yolunda müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda sağlanan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, dün Cidde kentinde "ikili ve bölgesel" konuları ele almıştı.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
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