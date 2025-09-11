Katar, ABD ile Güvenlik Ortaklığını Gözden Geçirdiği İddialarını Yalanladı

Katar, Amerikan medyasında yer alan Katar'ın ABD ile güvenlik ortaklığını gözden geçirdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Katar Uluslararası Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Amerikan Axios haber platformuna konuşan ve ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan iddialarının asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu iddialar, Katar ile ABD arasında nifak tohumları ekmeye yönelik başarısız bir girişimdir. Bölgedeki kaostan fayda sağlayan ve barışa karşı çıkanların çıkarına hizmet etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Katar ile ABD arasındaki güvenlik ve savunma ortaklığının her zamankinden daha güçlü olduğu belirtilen açıklamada, "İki ülke uzun yıllardır birbirini desteklemektedir ve küresel barış ile istikrarı teşvik için işbirliğini sürdürecektir." denildi.

Amerikan Axios haber platformu bugün yaptığı haberde Katar'ın, ABD ile güvenlik ilişkilerini yeniden değerlendirebileceğini ve başka ortaklar arayabileceğini yazmıştı.

Söz konusu haberde, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, ABD'nin Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff'a, İsrail saldırısı sonrası Katar'ın Washington ile güvenlik ilişkilerini ciddi bir şekilde gözden geçireceğini ve gerekirse başka ortaklar da bulabileceğini söylediğini iddia etmişti.