Katar, Bölgede Yaşanan Gerilim Nedeniyle El-Udeyd Hava Üssü'nden Personel Ayrıldığını Doğruladı

DOHA, 15 Ocak (Xinhua) -- Katar Uluslararası Medya Ofisi, ABD birliklerinin konuşlandığı El-Udeyd Hava Üssü personelinin bir kısmının "bölgede yaşanan gerilim" nedeniyle üsten ayrıldığını doğruladı.

Ofisten çarşamba günü yapılan açıklamada, "Medyada El-Udeyd Hava Üssü'ndeki personelin bir kısmının ayrıldığına yönelik haberler yer almıştır. Bu önlemlerin an itibarıyla bölgede yaşanan gerilimler nedeniyle alındığını teyit ediyoruz" denildi.

Açıklamada Katar'ın, kritik önemdeki altyapısı ve askeri tesislerinin korunmasına ilişkin adımlar da dahil olmak üzere vatandaşlarının güvenlik ve emniyetini korumayı en öncelikli konu olarak görüp bu konuda gerekli tüm önlemleri almaya devam ettiği bir kez daha vurgulandı.